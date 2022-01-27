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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 14:39

Лицман подписал сделку с Мандельблитом, "дело о буфетах" будет закрыто

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Лицман подписал сделку с Мандельблитом, "дело о буфетах" будет закрыто

Депутат Кнессета и бывший министр Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") подписал досудебную сделку с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом.

В рамках сделки Лицман признается в обмане общественного доверия в деле об экстрадиции в Австралию Малки Лейфер - религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии. Суд должен будет приговорить по этому делу Лицмана к условному тюремному заключению и выплате штрафа в размере трех тысяч шекелей.

В рамках этого дела Яаков Лицман подозревался в создании помех ходу судебной процедуры по делу Малки Лейфер, а также в обмане общественного доверия.


Взамен на признание в деле Малки Лейфер будет закрыто второе дело против Лицмана. По этому делу Лицман подозревался в попытке незаконным образом воспрепятствовать закрытию буфетов, находящихся во владении его приближенных. Согласно подозрениям полиции, Лицман пытался незаконным образом повлиять на профессиональные инстанции в министерстве, чтобы воспрепятствовать закрытию буфетов, несмотря на нарушение санитарных условий. По этому делу, полиция рекомендует судить Лицмана за предложение взятки и попытку повлиять на свидетеля.

Полиция завершила расследование подозрений в отношении Яакова Лицмана в начале августа 2019 года. Полиция рекомендовала передать дела в суд.

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