Зимняя буря "Эльпис" в Израиле. Фоторепортаж

На побережье Средиземного моря буря "Эльпис" вызвала проливные дожди со шквалистым усилением ветра. В горных районах на севере Израиля, в Цфате и на Голанах пошел снег. Вечером ожидается снегопад на Хевронском нагорье, Гуш Эционе и в Иерусалиме. Возможно сформируется устойчивый снежный покров.

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