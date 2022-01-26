Зимняя буря "Эльпис" в Израиле. Фоторепортаж
Фото: Flash90
На побережье Средиземного моря буря "Эльпис" вызвала проливные дожди со шквалистым усилением ветра. В горных районах на севере Израиля, в Цфате и на Голанах пошел снег. Вечером ожидается снегопад на Хевронском нагорье, Гуш Эционе и в Иерусалиме. Возможно сформируется устойчивый снежный покров.
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