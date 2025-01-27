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Израиль

Эдраи призывает ливанцев не верить "Хизбалле" и не возвращаться в запрещенные районы

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 27 января 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 10:52
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к ливанцам, которое наиболее актуально для жителей Южного Ливана.

"В последние дни ЦАХАЛ перегруппировал свои силы в различных районах Южного Ливана в соответствии с соглашением о прекращении огня, – пишет Эдраи. – Это сделано с тем, чтобы обеспечить эффективное постепенное развертывание ливанской армии и вытеснение террористической организации "Хизбалла", ее боевиков и инфраструктуры из Южного Ливана".

Представитель ЦАХАЛа указывает, что реализация соглашения о прекращении огня продолжается, развертывание сил происходит постепенно, и в некоторых районах требуется больше времени, чтобы не позволить "Хизбалле" восстановить свои позиции на местности.

"Хизбалла", как обычно, ставит свои узкие интересы выше интересов ливанского государства и ливанского народа, пытается накалить обстановку, несмотря на то, что именно "Хизбалла" является главной причиной разрушения юга Ливана, – указывает Авихай Эдраи. – В ближайшее время мы продолжаем работу и будем информировать вас о местах, куда можно вернуться. До этого времени мы убедительно просим вас ждать, не позволять "Хизбалле" вернуться и использовать вас в попытке скрыть разрушительные последствия их безответственных решений для безопасности Ливана".

Эдраи указывает, что до дальнейшего уведомления все ранее опубликованные инструкции и предупреждения остаются в силе.

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