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Мир

Белый дом: соглашение между Израилем и Ливаном продлено до 18 февраля

США
Ливан
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 27 января 2025 г., 00:01 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 00:06
Белый дом: соглашение между Израилем и Ливаном продлено до 18 февраля
AP Photo/Alex Brandon

В воскресенье, 26 января, около полуночи по израильскому времени Белый дом опубликовал сообщение о продлении соглашения между Ливаном и Израилем, гарантом которого выступают США, до 18 февраля.

Белый дом также объявил о начале переговоров между правительствами Израиля и Ливана при участии США о возвращении ливанских заключенных, арестованных после 7 октября 2023 года.

Мир
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