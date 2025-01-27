"Хизбалла" объявила, что не принимает договоренности властей Ливана с Израилем и США

Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что "Хизбалла" отвергает соглашения, достигнутые Израилем, Ливаном и США о продлении соглашения о прекращении огня до 18 февраля 2025 года.

"Аль-Ахбар" является фактическим рупором "Хизбаллы".

Согласно этому источнику, руководство "Хизбаллы" после того, как 26 января в ходе столкновений с израильскими военными на юге Ливана погибли более 20 ливанцев и свыше 120 получили ранения, декларирует отказ от дальнейших переговоров и требует от посредников, чтобы они заставили "сионистского врага" выполнять достигнутое ранее соглашение.

При этом "Хизбалла" угрожает продолжать оказывать поддержку тем ливанцам, которые будут стремиться вернуться на юге Ливана, несмотря на запреты израильских военных и присутствие там сил ЦАХАЛа.

"Хизбалла" заявляет, что 27 января "может стать поворотным моментом в конфликте". При этом подчеркивается, что сторонники "Хизбаллы" готовы к новым жертвам.

В воскресенье, 26 января, около полуночи по израильскому времени Белый дом опубликовал сообщение о продлении соглашения между Ливаном и Израилем, гарантом которого выступают США, до 18 февраля. Белый дом также объявил о начале переговоров между правительствами Израиля и Ливана при участии США о возвращении ливанских заключенных, арестованных после 7 октября 2023 года.

Согласно соглашению между Ливаном и Израилем о прекращении боевых действий, после первого этапа продолжительностью 60 дней, Израиль должен был вывести свои войска из южного Ливана. 26 января установленный соглашением срок истек.

С утра 26 января в южном Ливане начались провокации со стороны активистов "Хизбаллы", которые прорывали кордоны ливанской армии. Министерство здравоохранения Ливана заявляет, что 26 января в результате обстрела израильскими военными групп граждан, стремившихся вернуться в свои дома на юге страны, убиты 22 человека и более 120 ранены.

ЦАХАЛ подтвердил, что 26 января на юге Ливана военными был открыт огонь "с целью устранения угрозы в нескольких местах, где были замечены подозреваемые, двигавшиеся в их направлении". "Несколько подозреваемых были арестованы в этом районе, когда они действовали вблизи сил ЦАХАЛа и представляли реальную угрозу. Подозреваемые в настоящее время допрашиваются на месте происшествия", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа. В другом инциденте к силам ЦАХАЛа приблизился автомобиль с флагами "Хизбаллы", израильские военные были вынуждены действовать для устранения угрозы. Сообщения о гибели и ранении гражданских лиц ЦАХАЛ не комментирует.

24 января офис главы правительства Израиля объявил, что ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана по истечении 60-дневного срока после объявления о прекращении огня с "Хизбаллой". "План прекращения огня в Ливане предусматривает, что постепенный вывод войск ЦАХАЛа должен быть осуществлен в течение 60 дней. Этот пункт был сформулирован с учетом того, что процесс вывода войск может длиться более 60 дней. Процесс вывода сил ЦАХАЛа обусловлен развертыванием ливанской армии на юге Ливана и полным и эффективным выполнением соглашения, в то время как "Хизбалла" отведет свои силы за реку Литани. Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, поэтапный процесс выхода (ЦАХАЛА) будет продолжен при полной координации с Соединенными Штатами. Государство Израиль не будет подвергать опасности своих граждан и будет настаивать на полной реализации целей боевых действий на севере – безопасном возвращении граждан в свои дома", – говорилось в сообщении офиса главы правительства Израиля.