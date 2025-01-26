Министр юстиции заявил, что не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда

Министр юстиции Ярив Левин сообщил администрации судов, что не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда. Левин назвал незаконной процедуру избрания, которая проводилась по решению суда, "присвоившего" себе полномочия главы минюста как председателя комиссии.

Ранее Левин просил Верховный суд еще раз отложить голосование для проверки подозрений в отношении судьи Ицхака Амита. Суд заявил, что голосование может отложить только комиссия по выбору судей. При этом крайний срок для выбора постоянного председателя БАГАЦа истекал в воскресенье, 26 января. Левин также обращался к Ицхаку Амиту с рекомендацией "заморозить" свою кандидатуру и отложить голосование до окончания проверок, тот также отказался.

Левин отказался собирать заседание комиссии для проведения голосования. Заседание в итоге состоялось в канцелярии Управления судов в Иерусалиме, оно длилось более пяти часов. Члены комиссии, присутствовавшие на заседании, проголосовали за назначение Ицхака Амита председателем БАГАЦа. Левин и двое других представителей коалиции, министр Орит Струк и депутат Ицхак Кройзер, бойкотировали голосование.

"Общественность знает, что ранее кандидатуры на высокие посты отклонялись из-за подобных обвинений, – сказано в заявлении от имени Ярива Левина и представителей коалиции в комиссии по назначению судей. – Крайне серьезно и то, что "выборы" проведены по незаконному приказу БАГАЦа, в рамках незаконной процедуры, лишившей министра юстиции законных полномочий и превративших комиссию в "исполнительную печать" БАГАЦа".

По словам министра, избранный подобный образом председатель БАГАЦа не будет пользоваться доверием у общественности, и что речь идет о грубейшем нарушении принципов демократии.