Столкновение между фанатами "Бейтара" и вратарем сборной Израиля

После матча чемпионата Израиля по футболу, в котором "Бейтар" победил "Ашдод" 3:2, произошел неприятный инцидент.

Группа болельщиков столичной команды пытались выяснить отношения с бывшим вратарем "Бейтара" Ариэлем Арушем, сообщает Ynet.

Фанаты окружили машину футболиста, который с 2023 года выступает за "Ашдод". Они несколько раз стукнули автомобиль. Аруш, вышел из машины, и ударил одного из нападавших.

Фанаты скандировали "Ариэль Аруш мертв".

Ариэль Аруш опубликовал заявление в социальных сетях, в котором отметил, что для него неприемлема любая форма насилия. Он отметил, что на протяжении матча фанаты оскорбляли его, бросали в него предметы, в том числе зажигалки и электронные сигареты.

"Я призываю распространять любовь, а не ненависть. Особенно после того, через что мы прошли 7 октября. Защитим наш футбол. В конце концов, это всего лишь спорт".

Ариэль Аруш выступал за "Бейтар" в 2007-14 годах.

С 2010 года он провел 20 матчей за сборную Израиля.