Футбол. Финансовый директор тель-авивского "Маккаби" уволен после оскорбительного поста

Руководство тель-авивского "Маккаби" уволило финансового директора клуба Томера Шмуэля после оскорбительного поста в социальных сетях, сообщает Ynet.

Он написал: "Кто едет в Африку, не должен удивляться тому, что вокруг него водятся обезьяны".

Томер Шмуэль высказался по поводу болельщиков "Апоэля" (Беэр-Шева).

В официальном заявлении футбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) "публикация Томера Шмуэля названа неприемлемой и неуместной".

Руководство клуба принесло извинения болельщикам "Апоэля" (Беэр-Шева).

В матче шестнадцатого тура чемпионата Израиля "Апоэль" (Беэр-Шева) и тель-авивский "Маккаби" сыграли вничью 2:2.