Футбол. Финансовый директор тель-авивского "Маккаби" уволен после оскорбительного поста
время публикации: 03 января 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 07:33
Руководство тель-авивского "Маккаби" уволило финансового директора клуба Томера Шмуэля после оскорбительного поста в социальных сетях, сообщает Ynet.
Он написал: "Кто едет в Африку, не должен удивляться тому, что вокруг него водятся обезьяны".
Томер Шмуэль высказался по поводу болельщиков "Апоэля" (Беэр-Шева).
В официальном заявлении футбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) "публикация Томера Шмуэля названа неприемлемой и неуместной".
Руководство клуба принесло извинения болельщикам "Апоэля" (Беэр-Шева).
В матче шестнадцатого тура чемпионата Израиля "Апоэль" (Беэр-Шева) и тель-авивский "Маккаби" сыграли вничью 2:2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2025