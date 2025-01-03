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Футбол. Финансовый директор тель-авивского "Маккаби" уволен после оскорбительного поста

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 03 января 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 07:33
Футбол. Финансовый директор тель-авивского "Маккаби" уволен после оскорбительного поста
AP Photo/Lachlan Cunningham

Руководство тель-авивского "Маккаби" уволило финансового директора клуба Томера Шмуэля после оскорбительного поста в социальных сетях, сообщает Ynet.

Он написал: "Кто едет в Африку, не должен удивляться тому, что вокруг него водятся обезьяны".

Томер Шмуэль высказался по поводу болельщиков "Апоэля" (Беэр-Шева).

В официальном заявлении футбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) "публикация Томера Шмуэля названа неприемлемой и неуместной".

Руководство клуба принесло извинения болельщикам "Апоэля" (Беэр-Шева).

В матче шестнадцатого тура чемпионата Израиля "Апоэль" (Беэр-Шева) и тель-авивский "Маккаби" сыграли вничью 2:2.

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