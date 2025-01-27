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Израиль

Пожар в Бат-Яме: девушка выпрыгнула со второго этажа, спасаясь от огня

Бат-Ям
Пожары
Мада
время публикации: 27 января 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 21:21

По меньшей мере, восемь человек пострадали в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Симха Гольцберг в Бат-Яме, возле границы с Тель-Авивом. Девушка в возрасте около 20 лет выпрыгнула со второго этажа, спасаясь от огня, она получила травмы.

Мужчина в возрасте около 75 лет подключен к аппаратам искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон, у него симптомы отравления дымом и ожоги. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, он отправлен в больницу "Вольфсон".

Еще четверо пострадавших в возрасте двух, трех, восьми и 18 лет, находятся в удовлетворительном состоянии, они отравились продуктами горения и были отправлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Мужчина в возрасте 33 лет находится в удовлетворительном состоянии, и женщина в возрасте около 60 лет была отправлена в больницу "Вольфсон" в состоянии средней степени тяжести.

По сообщению пожарно-спасательной службы, информация об инциденте поступила в диспетчерскую 102 около 20:00. Изначально загорелись строительные леса, которыми обнесен жилой дом высотой в девять этажей.

Сотрудники пожарной охраны обыскали здание в поисках заблокированных людей. Всего были эвакуированы около двадцати пострадавших, которых передали сотрудникам службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

Причины пожара устанавливаются.

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