"Исламский джихад" опубликовал видео с заложницей Арбель Иехуд

"Исламский джихад" в рамках психологического давления на Израиль опубликовал видео с Арбель Иехуд, которая должна быть освобождена в ближайший четверг в рамках соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Родные Арбель Иехуд, которые опасаются, что сделка по ее освобождению может сорваться, попросили СМИ не публиковать видео.

На видео проставлена дата 25 января 2025 года, в этот день Арбель Иехуд должна была быть освобождена из плена вместе с тремя наблюдательницами ЦАХАЛа, однако в последний момент "Исламский джихад", удерживающий заложницу, изменил "формулу" обмена. Террористы назначили за гражданскую заложницу "цену", аналогичную "цене" за девушек-военнослужащих: 50 заключенных – 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение (убийц) и еще 20 – которым осталось менее 15 лет тюремного заключения. ХАМАСу не удалось переубедить "Исламский джихад", в результате чего Арбель Иехуд не вошла во вторую группу освобождаемых.

После частичного срыва сделки Израиль требовал у ХАМАСа предоставить доказательства того, что Арбель Иехуд жива. Палестинские СМИ передавали, что правительству Израиля передано видео с заложницей, однако источники в Иерусалиме заявляли до позднего вечера, что не получали никакого видео от ХАМАСа или "Исламского джихада".

В ночь на 27 января канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Арбель Иехуд будет освобождена в ближайший четверг вместе с наблюдательницей ЦАХАЛа Агам Бергер и еще одним заложником, в дополнение к трем заложникам, которые будут возвращены в Израиль в субботу, 1 февраля.

29-летняя Арбель Иехуд была похищена боевиками ХАМАСа из кибуца Нир-Оз, кроме израильского она обладает гражданством Германии. Арбель была похищена вместе со своим другом Ариэлем Кунио. Считалось, что ее брат, 35-летний Долев, сотрудник "Скорой помощи", также был похищен террористами, однако в июне 2024 года было установлено, что он погиб 7 октября.