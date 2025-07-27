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Израиль

Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газы

время публикации: 27 июля 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 15:50
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газы
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Иордания и Объединенные Арабские Эмираты осуществили в воскресенье, 27 июля, доставку при помощи парашютов 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газы: это первая воздушная поставка помощи за последние несколько месяцев.

Агентство Reuters цитирует официального представителя Иордании, подчеркивающего, что сброс гуманитарной помощи с воздуха не может быть заменой доставки по суше.

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