Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газы

Иордания и Объединенные Арабские Эмираты осуществили в воскресенье, 27 июля, доставку при помощи парашютов 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газы: это первая воздушная поставка помощи за последние несколько месяцев.

Агентство Reuters цитирует официального представителя Иордании, подчеркивающего, что сброс гуманитарной помощи с воздуха не может быть заменой доставки по суше.