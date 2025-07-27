Волонтер полиции 21-летний Даниэль Каплинский утонул во время "дня отдыха" участка

Во время корпоративного "дня отдыха" сотрудников полиции Петах-Тиквы, проходившего в заповеднике Ган а-Шлоша (Сахне) погиб 21-летний Даниэль Каплинский, служивший в полиции волонтером в рамках национальной службы ("Шерут Леуми").

Как сообщает "Исраэль а-Йом", трагедия произошла на прошлой неделе, когда Даниэль отдыхал вместе со всеми полицейскими и командирами полицейского участка.

По причине, которая пока не выяснена, юноша утонул во время плавания. Он должен был завершить свою службу через месяц – после того, как добровольно продлил свою службу на год.