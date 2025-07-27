Волонтер полиции 21-летний Даниэль Каплинский утонул во время "дня отдыха" участка
время публикации: 27 июля 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 16:18
Во время корпоративного "дня отдыха" сотрудников полиции Петах-Тиквы, проходившего в заповеднике Ган а-Шлоша (Сахне) погиб 21-летний Даниэль Каплинский, служивший в полиции волонтером в рамках национальной службы ("Шерут Леуми").
Как сообщает "Исраэль а-Йом", трагедия произошла на прошлой неделе, когда Даниэль отдыхал вместе со всеми полицейскими и командирами полицейского участка.
По причине, которая пока не выяснена, юноша утонул во время плавания. Он должен был завершить свою службу через месяц – после того, как добровольно продлил свою службу на год.
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