Из-за нехватки спасателей на некоторых пляжах Тель-Авива будут закрыты спасательные будки

Муниципалитет Тель-Авива сообщил, что в будние дни некоторые спасательные будки на городских пляжах будут закрыты в связи с нехваткой работников.

Ранее были закрыты спасательные будки на пляжах А-Мацицим и Цук Цафон. В ближайшие дни будут закрыты спасательные будки на пляжах Хоф Нордау Нифрад и Хоф Гордон.

В выходные дни все спасательные будки на тель-авивских пляжах будут работать в обычном режиме. Муниципалитет обращается к жителям и гостям Тель-Авива с извинениями за причиненные неудобства и сообщает о стремлении как можно скорее решить кадровую проблему.