Из-за нехватки спасателей на некоторых пляжах Тель-Авива будут закрыты спасательные будки
время публикации: 27 июля 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 15:57
Муниципалитет Тель-Авива сообщил, что в будние дни некоторые спасательные будки на городских пляжах будут закрыты в связи с нехваткой работников.
Ранее были закрыты спасательные будки на пляжах А-Мацицим и Цук Цафон. В ближайшие дни будут закрыты спасательные будки на пляжах Хоф Нордау Нифрад и Хоф Гордон.
В выходные дни все спасательные будки на тель-авивских пляжах будут работать в обычном режиме. Муниципалитет обращается к жителям и гостям Тель-Авива с извинениями за причиненные неудобства и сообщает о стремлении как можно скорее решить кадровую проблему.
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