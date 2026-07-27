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Израиль

Внимание, розыск: пропала 53-летняя Лариса Мермельштейн из Ашдода

Полиция
Розыск
Ашдод
время публикации: 27 июля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 14:23
Внимание, розыск: пропала 53-летняя Лариса Мермельштейн из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летней Ларисы Мермельштейн из Ашдода. В последний раз ее видели 15 июля на улице Ибн Гвироль в городе Ашдод.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, склонная к полноте, сутулая, короткие каштановые волосы, голубые глаза.

На ней была рубашка в черно-бело-синюю полоску.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387444.

Отметим, что эту женщину не впервые объявляют в розыск. В прошлом году ее разыскивали и находили.

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