Беннет: "Следующее правительство объявит Катар вражеским государством"

Глава партии "Бэяхад" Нафтали Беннет заявил на конференции Института вопросов национальной безопасности (INSS), проходящей под эгидой газеты "Едиот Ахронот", что в будущем правительстве объявит Катар вражеским государством.

"Катар – это антисемитская опухоль, практикующая насилие и распространяющая свои метастазы на весь западный мир и даже на канцелярию премьер-министра Израиля. Эта страна сформировала гигантскую сеть влияния, окончательная цель которой уничтожение государства Израиль", – заявил Беннет.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") прокомментировал ход войны между Ираном и США. "Необходимо сделать больше, чем до сих пор. Я надеюсь, что президент США Дональд Трамп поймет необходимость распрощаться с наивностью. Будучи бизнесменом, он очень наивен в иранском вопросе. В отношениях с этими людьми не может быть дипломатии, с ним не о чем разговаривать", – заявил Бен-Гвир.

Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот заявил, что его задача получение блоком оппозиции 63-64 мандатов. "Если этого не будет, обращусь к ультраортодоксальным партиям и призову их понять важность момента. Если не поймут, предпочту повторные выборы".

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал, что, если не будет закона о призыве для всех, все граждане Израиля будут вынуждены платить подоходный налог выше, чем сегодня примерно на 16%. "Тот, кто не захочет идти в армию, должен будет проходить альтернативную службу", – отметил Либерман.