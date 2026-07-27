Бой Джордж посвятил песню памяти жертв резни на фестивале Nova

Британский певец Бой Джордж опубликовал в социальной сети X песню We Will Dance Again ("Мы снова будем танцевать"), посвященную жертвам и выжившим после резни на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года. Публикацию артист сопроводил хэштегом #Shalom.

В тексте песни Бой Джордж отвергает обвинения Израиля в геноциде: "Вы говорите "геноцид", я говорю – война". Далее говорится, что речь идет о войне, начавшейся после нападения людей, пришедших убивать израильтян. Название песни отсылает к ставшему символическим лозунгу выживших после резни на фестивале: "Мы снова будем танцевать".

Бой Джордж неоднократно публично выступал против культурного бойкота Израиля. Весной 2026 года он заявил, что не намерен отворачиваться от своих еврейских друзей, и напомнил, что ранее выступал в Израиле, несмотря на призывы Роджера Уотерса отменить концерты.