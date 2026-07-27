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Завершила работу Госдума VIII созыва. Депутаты не стали скандировать: "Россия! Путин! Победа!"

Россия
время публикации: 27 июля 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 13:47
Завершила работу Госдума VIII созыва. Депутаты не стали скандировать: "Россия! Путин! Победа!"
The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

В Москве прошло заключительное заседание Государственной думы РФ VIII созыва. Выступивший на нем председатель Вячеслав Володин подвел итоги ее работы, а также попытался устроить патриотическую манифестацию, не вызвавшую полной поддержки депутатов.

Володин перечислил три основных направления работы думы: реализация поручений, содержавшихся в посланиях президента, законодательное обеспечение "специальной военной операции", включая поддержку военнослужащих, а также работа по вопросам, задаваемым гражданами. Он отметил, что за пять лет работы принято 2980 законов.

В завершение своей речи спикер произнес: "Партий много. Родина – одна. Хочется пожелать всем не отпусков. У политиков отпусков не бывает. Всем Победы. А для этого надо работать, верить в Победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее". После этого Володин начал скандировать "Россия! Путин! Победа!" Как отмечает "Медуза", депутаты встали и начали аплодировать, но к скандированию не присоединились.

Добавим, что значительная часть законов носит репрессивный характер. Только за последние месяцы дума разрешила президенту использовать армию для защиты "соотечественников" в других странах, приняла закон об аресте имущества оппозиционно настроенных эмигрантов, ограничила для россиян за границей доступ к банковским услугам. В то же время законопроект, запрещающий депутатам и чиновникам иметь имущество за границей, был провален.

Мир
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