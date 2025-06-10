В Газе произошли столкновения между ХАМАСом и силами Абу Шабаба

В ночь на 10 июня на юге сектора Газы произошли столкновения между боевиками ХАМАСа и группировки Ясира Абу Шабаба. Стороны конфликта заявляют о потерях противника.

Группировка Абу Шабаба объявила, что устроила засаду на хамасовцев, которые несколько дней назад казнили несколько человек. Утверждается, что были убиты шесть боевиков ХАМАСа. При этом также сказано, что для атаки боевики Абу Шабаба впервые применили пусковые зенитные установки.

При этом каналы, связанные с подразделением "Сахам" в составе "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (ХАМАС), заявляют, что четверо боевиков этого подразделения были убиты в результате израильского удара по цели в районе Батн ас-Самин, на южной окраине Хан-Юниса. Как пишет телеграм-канал Abu Ali Express, боевики "Сахам" заявляют, что устроили засаду на боевиков Абу Шабаба, но подверглись атаке со стороны ЦАХАЛа.

Ynet отмечает, что боевики Абу Шабаба заявляют иное: что они устроили засаду на боевиков ХАМАСа из подразделения "Сахам". При этом утверждается, что потерь "силы Абу Шабаба" не понесли.

Высокопоставленный источник в службе безопасности в Палестинской администрации сообщил Ynet на этой неделе, что ополчение Абу Шабаб одновременно поддерживается Израилем, Палестинской администрацией и бывшим высокопоставленным представителем ФАТХа Мухаммадом Дахланом. Источники в ПА добавили, что боевики Абу Шабаба получают зарплату через администрацию Махмуда Аббаса под личным контролем офицера палестинской разведки в Газе Бахи аль-Балуша. По данным источников, в Газе вскоре будут действовать еще два ополчения – одно в Байт-Лахии, на севере сектора, другое – в центре сектора.

8 июня военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош опубликовал интервью с Ясиром Абу Шабабом, недавно заявившим, что он создал на востоке Рафиаха (Рафаха) зону без ХАМАСа и контролирует этот район, командуя "Народным ополчением". Полный текст интервью (в виде письменных вопросов-ответов) был опубликован на странице Дорона Кадоша в соцсети Х: часть 1, часть 2. Абу Шабаб рассказал, что сотрудничает с Палестинской администрацией в сфере безопасности. Отрицая получение финансирования от ПА, Абу Шабаб заявлял, что не работает с властями Израиля. Он утверждал, что его боевики не используют израильское оружие, и называл целью своей группировки "защиту палестинцев от террористов ХАМАСа". Отвечая на вопросы Кадоша, Абу Шабаб сообщил, что в его группировке есть сотни "солдат" и сотни "волонтеров". Он также заявил, что его "солдаты" не стреляли пока в боевиков ХАМАСа, хотя и подвергались нападениям со стороны ХАМАСа (то есть засада в ночь на 10 июня была первой атакой с его стороны против ХАМАСа).