Адвокат украл у клиентов 150 шекелей: он лишен лицензии и приговорен к году тюрьмы

Мировой суд в Рамле приговорил адвоката к году тюремного заключения за кражу средств с доверительного фонда своих клиентов. Его лицензия была аннулирована навсегда еще до приговора.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", адвокат представлял интересы семьи клиентов во время заключения сделки по продаже квартиры в Реховоте.

В рамках подписания договора купли-продажи покупатель передал адвокату банковский чек на сумму 150 тысяч шекелей: эти деньги должны были оставаться в доверительном управлении до регистрации собственности в "Табу", а после регистрации адвокат должен был передать деньги продавцам.

Обвиняемый обналичил чек, но не передал продавцам деньги. Дело тянулось три года, адвокат снова и снова обещал это сделать, но в конечном счете он вернул только 40 тысяч шекелей, а большая часть суммы не была возвращена. Его адвокат утверждал, что его подзащитный в 2020 году был объявлен банкротом, и вернуть деньги ему помешала процедура банкротства. Защита также просила отменить обвинение, чтобы обвиняемый смог вернуться к работе адвокатом.

Судья Хишам Абу Шахада отклонил эту просьбу: он подчеркнул, что речь идет о крайне серьезном преступлении, и напомнил, что адвокатская коллегия пожизненно лишила обвиняемого лицензии в 2022 году. Он также добавил, что если бы адвокат заранее сообщил своим клиентам, что против него ведутся процедуры банкротства, а его имущество конфискуется, они бы выбрали другого адвоката и не стали бы жертвами обмана.