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Израиль

СМИ: в Израиле ждут главу CENTCOM, Барнеа и Дермер едут на встречу с Виткоффом

США
Иран
Израиль
время публикации: 12 июня 2025 г., 20:11 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 20:27
СМИ: в Израиль прибудет глава CENTCOM, Барнеа и Дермер едут в Европу на встречу с Виткоффом
Flash90. Фото: М.Альстер

Журналист Барак Равид со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщил, что в ближайшую субботу в Израиль прибудет командующий CENTCOM Майкл Эрик Курила для переговоров с политическим руководством и военными. Предположительно, темой обсуждения станет Иран. Ожидается, что Курила посетит и другие страны региона.

Информацию о визите Майкла Эрика Курилы подтвердил 11-й телеканал.

По информации телеканала, в пятницу или субботу Стив Виткофф встретится с главой "Мосада" Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Роном Дермером. Встреча пройдет в одной из стран Европы, после этого Виткофф отправится в Оман, где состоится шестой раунд переговоров между США и Ираном.

Израиль
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