СМИ: в Израиле ждут главу CENTCOM, Барнеа и Дермер едут на встречу с Виткоффом

Журналист Барак Равид со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщил, что в ближайшую субботу в Израиль прибудет командующий CENTCOM Майкл Эрик Курила для переговоров с политическим руководством и военными. Предположительно, темой обсуждения станет Иран. Ожидается, что Курила посетит и другие страны региона.

Информацию о визите Майкла Эрика Курилы подтвердил 11-й телеканал.

По информации телеканала, в пятницу или субботу Стив Виткофф встретится с главой "Мосада" Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Роном Дермером. Встреча пройдет в одной из стран Европы, после этого Виткофф отправится в Оман, где состоится шестой раунд переговоров между США и Ираном.