Беспорядки на демонстрации протеста против призыва "харедим" в Иерусалиме. Видео

Акция протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию, начавшаяся в четверг около полудня на улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме, постепенно перешла в беспорядки.

Десятки демонстрантов начали блокировать проезжую часть, забрасывать камнями автобусы и полицейских, а также выкрикивая оскорбления в адрес сотрудниц полиции. В ходе беспорядков был причинен серьезный ущерб пассажирским автобусам, бойцу пограничной полиции МАГАВ камнем разбили шлем.

В связи с этим полиция объявила демонстрацию незаконной и приказала ее участникам разойтись. Когда те продолжили нарушать общественный порядок, полиция приступила к оттеснению демонстрантов на прилегающие тротуары с применением силы.

Был задержан, по меньшей мере, один нарушитель.