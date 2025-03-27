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Израиль

Беспорядки на демонстрации протеста против призыва "харедим" в Иерусалиме. Видео

время публикации: 27 марта 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 19:30
Беспорядки на демонстрации протеста против призыва "харедим" в Иерусалиме. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Акция протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию, начавшаяся в четверг около полудня на улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме, постепенно перешла в беспорядки.

Десятки демонстрантов начали блокировать проезжую часть, забрасывать камнями автобусы и полицейских, а также выкрикивая оскорбления в адрес сотрудниц полиции. В ходе беспорядков был причинен серьезный ущерб пассажирским автобусам, бойцу пограничной полиции МАГАВ камнем разбили шлем.

В связи с этим полиция объявила демонстрацию незаконной и приказала ее участникам разойтись. Когда те продолжили нарушать общественный порядок, полиция приступила к оттеснению демонстрантов на прилегающие тротуары с применением силы.

Был задержан, по меньшей мере, один нарушитель.

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