Из-за демонстрации ультраортодоксов образовалась дорожная пробка на въезде в Бней-Брак
время публикации: 26 марта 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 18:44
На 4-м шоссе, возле въезда в Бней-Брак, сегодня проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, выступающих против призыва в армию и ареста религиозных уклонистов. Демонстранты оскорбляют полицейских, называя их "нацистами".
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что акция объявлена незаконной, и силы полиции приступили к разгону собравшихся с применением спецсредств.
Полиция предупреждает водителей о серьезной дорожной пробке на 4-м шоссе в районе Бней-Брака и рекомендует использовать альтернативные маршруты при планировании поездок в ближайшие часы.
Ссылки по теме