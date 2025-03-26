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Израиль

Из-за демонстрации ультраортодоксов образовалась дорожная пробка на въезде в Бней-Брак

Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 26 марта 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 18:44
Из-за демонстрации ультраортодоксов образовалась дорожная пробка на въезде в Бней-Брак
Erik Marmor/Flash90

На 4-м шоссе, возле въезда в Бней-Брак, сегодня проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, выступающих против призыва в армию и ареста религиозных уклонистов. Демонстранты оскорбляют полицейских, называя их "нацистами".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что акция объявлена незаконной, и силы полиции приступили к разгону собравшихся с применением спецсредств.

Полиция предупреждает водителей о серьезной дорожной пробке на 4-м шоссе в районе Бней-Брака и рекомендует использовать альтернативные маршруты при планировании поездок в ближайшие часы.

Израиль
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