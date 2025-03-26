Из-за демонстрации ультраортодоксов образовалась дорожная пробка на въезде в Бней-Брак

На 4-м шоссе, возле въезда в Бней-Брак, сегодня проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, выступающих против призыва в армию и ареста религиозных уклонистов. Демонстранты оскорбляют полицейских, называя их "нацистами".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что акция объявлена незаконной, и силы полиции приступили к разгону собравшихся с применением спецсредств.

Полиция предупреждает водителей о серьезной дорожной пробке на 4-м шоссе в районе Бней-Брака и рекомендует использовать альтернативные маршруты при планировании поездок в ближайшие часы.