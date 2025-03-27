ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "рупора ХАМАСа"

ЦАХАЛ официально подтвердил, что в ходе совместной операции с ШАБАК прошлой ночью на севере сектора Газы был ликвидирован пресс-секретарь ХАМАСа Абд аль-Латиф Раджаб Гамаа аль-Кануа, который также состоял в боевом крыле ХАМАСа.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что аль-Кануа систематически использовал СМИ для пропаганды, психологического террора и распространения дезинформации как в секторе Газы, так и за его пределами.

Аль-Кануа был одной из центральных фигур в иерархии группировки. С 2018 года он был рупором экстремистской группировки, транслировал ее воинствующую риторику, распространял ложь об Израиле.

"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают планомерные действия, направленные на уничтожение административного аппарата и боевого потенциала ХАМАСа", – говорится в заявлении.