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Израиль

33-летний рабочий получил тяжелые травмы в Нетании

Мада
Несчастные случаи
Нетания
время публикации: 27 марта 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 14:02
33-летний рабочий получил тяжелые травмы в Нетанииa
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение об очередном несчастном случае на рабочем месте: 33-летний рабочий получил тяжелые травмы из-за падения на него тяжелого предмета. Инцидент произошел на улице Арье Моцкин в Нетании.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь и отправили его на реанимационном автомобиле в больницу "Ланиадо" в Нетании.

Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Израиль
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