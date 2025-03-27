33-летний рабочий получил тяжелые травмы в Нетании

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение об очередном несчастном случае на рабочем месте: 33-летний рабочий получил тяжелые травмы из-за падения на него тяжелого предмета. Инцидент произошел на улице Арье Моцкин в Нетании.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь и отправили его на реанимационном автомобиле в больницу "Ланиадо" в Нетании.

Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.