Редкую мягкотелую черепаху засосало водозабором электростанции в Хайфе

Сотрудники электростанции компании "Хеврат Хашмаль" в Хайфе обнаружили в четверг утром в одном из насосов водозабора крупную мягкотелую черепаху. Они освободили редкую рептилию и вызвали на место происшествия инспектора Управления природы и парков.

По словам представителя экологического отдела "Хеврат Хашмаль" Йонатана Пеэр-Хаима, черепаху засосало через фильтр морской воды в водозаборный канал электростанции. Когда сотрудники электростанции обнаружили ее, они постарались остановить продвижение черепахи далее по каналу, и это было непросто, потому что черепаха крупная, активная и сильная.

Ее удалось довести до зоны фильтрации рядом с контейнером морской воды, и тогда ее осторожно извлекли при помощи инспектора Управления природы и парков Огена Лихта. Он доставил пострадавшую рептилию в Центр спасения морских черепах в Михморете.

Мягкотелую черепаху назвали Кармель. Она весит около 30 килограмм, и для ее размера она довольно худа. Представитель Национального центра спасения морских черепах Гай Ивги сообщил, что осмотр показал легкие повреждения конечностей и панциря черепахи. После первичного лечения и обработки ран мягкотелая черепаха начнет процесс реабилитации в специальном бассейне для представителей ее вида.

В ближайшие дни ей предстоит пройти более подробное обследование и лечение, после завершения которого Кармель вернется в дикую природу с новыми силами.