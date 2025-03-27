x
27 марта 2025
|
последняя новость: 15:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2025
|
27 марта 2025
|
последняя новость: 15:23
27 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Редкую мягкотелую черепаху засосало водозабором электростанции в Хайфе

Животные
Хайфа
Хеврат хашмаль
время публикации: 27 марта 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 13:57
Редкую мягкотелую черепаху засосало водозабором электростанции в Хайфе
Фото: Оген Лихт, Управление природы и парков Израиля

Сотрудники электростанции компании "Хеврат Хашмаль" в Хайфе обнаружили в четверг утром в одном из насосов водозабора крупную мягкотелую черепаху. Они освободили редкую рептилию и вызвали на место происшествия инспектора Управления природы и парков.

По словам представителя экологического отдела "Хеврат Хашмаль" Йонатана Пеэр-Хаима, черепаху засосало через фильтр морской воды в водозаборный канал электростанции. Когда сотрудники электростанции обнаружили ее, они постарались остановить продвижение черепахи далее по каналу, и это было непросто, потому что черепаха крупная, активная и сильная.

Ее удалось довести до зоны фильтрации рядом с контейнером морской воды, и тогда ее осторожно извлекли при помощи инспектора Управления природы и парков Огена Лихта. Он доставил пострадавшую рептилию в Центр спасения морских черепах в Михморете.

Мягкотелую черепаху назвали Кармель. Она весит около 30 килограмм, и для ее размера она довольно худа. Представитель Национального центра спасения морских черепах Гай Ивги сообщил, что осмотр показал легкие повреждения конечностей и панциря черепахи. После первичного лечения и обработки ран мягкотелая черепаха начнет процесс реабилитации в специальном бассейне для представителей ее вида.

В ближайшие дни ей предстоит пройти более подробное обследование и лечение, после завершения которого Кармель вернется в дикую природу с новыми силами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

В Бат-Яме задержан мужчина, содержавший экзотических пресноводных рыб и черепах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2025

18 морских черепах выбросило на берег во время шторма, семь из них погибли
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

Солдат спас раненую черепаху из Южного Ливана: ее вылечат в "Сафари"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

Морская полиция оказала помощь в спасении черепахи