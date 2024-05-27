В Кнессете прошло "заседание 40": глава оппозиции призвал Нетаниягу уйти в отставку

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил на пленарном заседании Кнессета, которое было собрано по настоянию оппозиции. На этом заседании присутствовали семьи похищенных. Они развернули плакат с портретами пяти девушек, наблюдательниц ЦАХАЛа, удерживаемых в Газе. На плакате надпись: "Посмотрите им в глаза", надпись достаточно большая, чтобы ее можно было прочитать с трибуны Кнессета.

Нетаниягу рассказал о своих встречах с военнослужащими на северной границе и в Рафиахе, и о том, что они полны решимости завершить возложенную на них миссию, победить ХАМАС и вернуть похищенных домой.

По словам Нетаниягу, единственным препятствием на пути к освобождению похищенных является Яхья Синуар. "Вместо того, чтобы давление оказывалось на Синуара, оно направлено на правительство Израиля", – заявил премьер.

Биньямин Нетаниягу назвал неправдой сообщения о том, что он отказался продлить мандат на ведение переговоров. По его словам, по просьбе переговорной группы он продлил ее мандат в пятый раз.

Биньямин Нетаниягу также коснулся пожара в палаточной лагере в Рафиахе, который, по всей видимости, стал результатом действий ЦАХАЛа. Нетаниягу признал, что "произошел трагический сбой", причины которого Израиль расследует.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид, обратившись к Нетаниягу, призвал его уйти в отставку. "Почему ты все еще глава правительства? Где это видано, чтобы глава правительства, на котором лежит ответственность за самую большую трагедию еврейского народа после Холокоста, все еще находится на своем посту? Где это видано, чтобы ты, поднявшись на эту трибуну, не попросил прощения у народа Израиля, и не подал в отставку?!".

Для того, чтобы глава правительства Биньямин Нетаниягу присутствовал на этом заседании Кнессета, оппозиция собрала 40 подписей парламентариев.