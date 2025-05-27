Трамп потребовал от Нетаниягу не предпринимать шагов, которые могут сорвать переговоры с Ираном

По информации Walla News, в ходе телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе, Трамп требовал от Нетаниягу не предпринимать никаких шагов, которые могут помешать переговорам США и Ирана.

Корреспондент этого издания Барак Равид, ссылаясь на источники в Вашингтоне, пишет, что в администрации Белого дома растет обеспокоенность по поводу того, что Нетаниягу отдаст приказ о нанесении ударов по ядерным объектам в Иране или предпримет другие шаги, которые сорвут дипломатические усилия США прийти к соглашению с Ираном.

Телефонный разговор между Трампом и Нетаниягу состоялся в прошлый четверг, после теракта в Вашингтоне, в котором погибли двое сотрудников израильского посольства.

По словам источника, в ходе беседы Трамп предупредил Нетаниягу, что "сейчас, когда он пытается решить проблему, не время для эскалации". При этом он отмечал, что пока нет соглашения с Тегераном, по-прежнему рассматриваются все варианты, включая военный, но он бы предпочел с Ираном договориться.