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    В Израиле

    История Рона Кривого: он сбежал, четыре дня пытался выйти из Газы, но снова был схвачен

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    История Рона Кривого: он сбежал, четыре дня пытался выйти из Газы, но снова был схвачен

    Вечером 26 ноября 25-летний Рон (Рони) Кривой, которого террористы ХАМАСа захватили в плен 7 октября на фестивале в лесу Реим, вышел на свободу. Его освобождение стало возможным благодаря договоренности властей РФ с ХАМАСом об освобождении пленных, имеющих российское гражданство.

    Сайт N12/"Мако" пишет о невероятной истории Рона, записанной со слов его тети Елены Магид. По ее словам, террористы удерживали Рона в здании, которое обрушилось во время очередного удара ЦАХАЛа, и ее племянник получил травму головы, но сумел сбежать, четыре дня он пытался пробраться к границе, но в итоге его обнаружили жители Газы, которые передали беглеца ХАМАСу.

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    Елена также рассказала, что семья Рона Кривого репатриировалась из бывшего СССР в 1992 году, Рон родился в Израиле. Но, когда он был ребенком, родители оформили ему и российское гражданство. По-русски он почти не говорит, его родной язык – иврит. Она также отметила, что родители Рона до последнего момента не знали о его освобождении.

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