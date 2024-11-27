ЦАХАЛ сообщил о задержании четырех подозреваемых на юге Ливана. Офис премьера: это террористы
время публикации: 27 ноября 2024 г., 16:31 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 17:05
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сегодня, 27 ноября, после вступления в силу соглашения о прекращении огня на юге Ливана, были задержаны четверо подозреваемых, которые приблизились к израильским военным.
"Задержанных допрашивают на месте", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.
Позже офис премьер-министра Израиля сообщил: "ЦАХАЛ арестовал четырех боевиков "Хизбаллы", в том числе местного командира, которые вошли в запрещенную зону. ЦАХАД будет продолжать жестко пресекать любые нарушения".
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