ЦАХАЛ сообщил о задержании четырех подозреваемых на юге Ливана. Офис премьера: это террористы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сегодня, 27 ноября, после вступления в силу соглашения о прекращении огня на юге Ливана, были задержаны четверо подозреваемых, которые приблизились к израильским военным.

"Задержанных допрашивают на месте", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Позже офис премьер-министра Израиля сообщил: "ЦАХАЛ арестовал четырех боевиков "Хизбаллы", в том числе местного командира, которые вошли в запрещенную зону. ЦАХАД будет продолжать жестко пресекать любые нарушения".