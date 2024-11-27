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Израиль

Два с половиной года издевательств: поданы обвинения против насильника

Сексуальное насилие
время публикации: 27 ноября 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 16:02
Два с половиной года издевательств: поданы обвинения против насильника
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение по делу о систематическом сексуализированном насилии в отношении девочки с умственными ограничениями со стороны ее родственника.

Девочка подвергалась изнасилованиям и издевательствам в течение двух с половиной лет, с 12-летнего возраста, причем обвиняемый использовал семейные встречи для домогательств и изнасилований пострадавшей.

Обвиняемому вменяется длинный перечень преступлений, включая изнасилования, попытки изнасилований, совершение развратных действий, содомию, съемку и хранение порнографических материалов, отправку жертве материалов сексуального характера, уничтожение улик.

Суд вынес запрет на публикацию любых деталей, которые могут привести к идентификации потерпевшей.

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