Первое нарушение: боевики "Хизбаллы" приблизились к деревне Кила и были обстреляны

Через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане произошло первое нарушение соглашения со стороны "Хизбаллы": несколько боевиков приблизились к деревне Кила, расположенной в двух километрах от границы с Израилем неподалеку от Метулы.

В их сторону были произведены предупредительные выстрелы. Напомним, что соглашение предусматривает вывод израильских войск из южной части Ливана в течение недели, вооруженным боевикам находиться на этой территории запрещено. Ответственность за безопасность на юге Ливана должна будет нести ливанская армия.

Деревня Кила – один из оплотов "Хизбаллы" на юге Ливана, она регулярно упоминается в связи с ракетными обстрелами израильской территории и ответными ударами ЦАХАЛа.