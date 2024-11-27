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Израиль

Первое нарушение: боевики "Хизбаллы" приблизились к деревне Кила и были обстреляны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:19 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 09:26
AP Photo/Mohammed Zaatari

Через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане произошло первое нарушение соглашения со стороны "Хизбаллы": несколько боевиков приблизились к деревне Кила, расположенной в двух километрах от границы с Израилем неподалеку от Метулы.

В их сторону были произведены предупредительные выстрелы. Напомним, что соглашение предусматривает вывод израильских войск из южной части Ливана в течение недели, вооруженным боевикам находиться на этой территории запрещено. Ответственность за безопасность на юге Ливана должна будет нести ливанская армия.

Деревня Кила – один из оплотов "Хизбаллы" на юге Ливана, она регулярно упоминается в связи с ракетными обстрелами израильской территории и ответными ударами ЦАХАЛа.

Израиль
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