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Израиль

Суд разрешил отстрел кабанов в городской черте Хайфы

Судебные решения
Экология
Хайфа
время публикации: 27 ноября 2024 г., 08:29 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 08:29
Суд разрешил отстрел кабанов в городской черте Хайфы
Shir Torem/Flash90

Хайфский окружной суд отклонил иск организации "Дайте жить животным" против действий муниципалитета Хайфы по удалению популяции диких кабанов из городского пространства.

Организация, среди прочего, требовала запретить отстрел кабанов, утверждая, что стрельба в черте города нарушает закон и представляет угрозу для жителей.

Суд признал полностью правомерными действия муниципалитета и Управления охраны природы и национальных парков и возложил на истцов оплату судебных расходов в размере 20 тысяч шекелей.

Израиль
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