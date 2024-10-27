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Израиль

Тело водителя грузовика, врезавшегося в остановку, передано на вскрытие

время публикации: 27 октября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 17:04
Тело водителя грузовика, врезавшегося в остановку, передано на вскрытие
Itai Ron/Flash90

Тело водителя грузовика, раздавившего десятки людей, передано на экспертизу

Тело 40-летнего Рами Натура из Калансуа, который находился за рулем грузовика, врезавшегося в автобусную остановку и в автобус на бульваре Аарон Ярив в Рамат а-Шароне, было доставлено в институт судебной медицины для проведения патологоанатомической экспертизы.

Экспертам предстоит подтвердить или опровергнуть утверждения родственников Рами Натура о том, что "он страдал от болезней" и "мог потерять контроль над транспортным средством", и что "он не мог совершить теракт".

Напомним, полиция по-прежнему рассматривает различные версии случившегося, в том числе и преступление на почве национальной вражды. Инцидент произошел около 10 утра неподалеку от Cinema City Глилот, когда грузовик на скорости въехал в толпу людей, ожидавших общественный транспорт, и в автобус, находившийся на остановке.

В результате этого происшествия погибла женщина, несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. Водитель грузовика был застрелен одним из граждан, находившихся на месте происшествия.

Израиль
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