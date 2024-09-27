ЦАХАЛ: ракета класса земля-земля из Йемена была сбита за пределами Израиля
время публикации: 27 сентября 2024 г., 01:17 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 01:20
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета класса земля-земля, запущенная из Йемена, была перехвачена системой ПРО "Хец". Перехват был осуществлен за пределами Израиля.
В сообщении подчеркивается, что нет изменений в инструкциях Управления тылом для населения. В населенных пунктах, расположенных южнее Хайфы, будут проводиться занятия в учебных заведениях.
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