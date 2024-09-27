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Израиль

Канцелярия Нетаниягу: переговоры о прекращении огня в Ливане ведутся и будут продолжены

время публикации: 27 сентября 2024 г., 05:01 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 05:29
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер
Flash90/Noam Revkin Fenton

Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала заявление на английском языке, прокомментировав публикации о возможном скором прекращении огня в Ливане.

В официальном заявлении отмечается, что необходимость этого комментария вызвана "множеством ошибочных сообщений вокруг инициативы о прекращении огня, инициируемой США".

Далее разъясняется: "Израиль вместе с другими международными и региональными партнерами намерен продвигать предложение о прекращении огня в Ливане. Израиль разделяет цели американской инициативы, которая позволит жителям приграничных северных районов (Израиля) безопасно вернуться в свои дома. Израиль ценит усилия США, поскольку их роль необходима в обеспечении стабильности и безопасности в регионе".

"Наши команды встречались, чтобы обсудить эту инициативу и то, как мы можем достичь общей цели. Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни", – сказано в комментарии офиса Биньямина Нетаниягу.

Таким образом, фактически подтверждается то, что переговоры о возможном прекращении огня ведутся, однако дается понять, что пока не достигнуто никаких соглашений по этому поводу.

Тем временем Госдепартамент США передал, что госсекретарь Энтони Блинкен встречался с министром стратегического планирования Роном Дермером и в ходе беседы подчеркнул, что "дальнейшая эскалация конфликта (в Ливане) только затруднит достижение решения".

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