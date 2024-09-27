Опрос "Mаарива": "Ликуд" увеличивает отрыв до 6 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов. Это рекордный для нее показатель после последних выборов.

Партия "Махане Мамлахти" теряет еще два мандата по сравнению с прошлой неделей, и набирает 19 мандатов.

"Еш Атид" и НДИ сохраняют свои позиции, набирая, соответственно, 15 и 14 мандатов. У ШАС – 10 мандатов, у "Демократим" – 9, у "Оцма Йегудит" – 8, у "Яадут а-Тора" – 6, столько же – у ХАДАШ-ТААЛ, у РААМ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.