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Организация WCK, сотрудники которой погибли в результате удара ЦАХАЛа, возвращается в сектор Газы

время публикации: 28 апреля 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 18:24
Организация WCK, сотрудники которой погибли в результате удара ЦАХАЛа, возвращается в сектор Газы
AP Photo/Petros Karadjias

Благотворительная организация World Central Kitchen, семь сотрудников которой погибли при ударе ЦАХАЛа по гуманитарному конвою 1 апреля, объявила, что с понедельника, 29 апреля, возобновит свою деятельность в секторе Газы.

Организация объявила, что будут задействованы палестинские добровольцы для доставки продовольствия в различные районы Газы, включая северную часть анклава.

"Мы возобновляем нашу работу с той же энергией, достоинством и стремлением накормить как можно больше людей, - заявил генеральный директор Эрин Гор на пресс-конференции. - До сегодняшнего дня мы раздали более 43 миллионов порций еды и готовы доставить еще миллионы порций. Право на еду — это базовое право каждого человека, и наша работа в Палестине стала самой важной миссией по спасению людей за всю 14-летнюю историю организации".

Благотворительная организация объявила, что у нее имеется 276 грузовиков, готовых к проезду в сектор Газы через КПП "Рафах", а также есть возможность отправить дополнительные грузовики с помощью из Иордании. WCK также рассматривает возможность использования "морского коридора" из Кипра в порт Ашдода для доставки помощи.

Кроме того, WCK планирует открыть третью полевую кухню в прибрежном районе Аль-Мауаси, которая будет названа "Кухня Димиана" в честь польского сотрудника миссии Димиана Соболя, погибшего 1 апреля. Две другие кухни организации находятся в Рафахе и Дир аль-Балахе.

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