В результате пожара был полностью уничтожен заповедник около Реховота
время публикации: 28 апреля 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 15:32
Управление природы и парков Израиля сообщает, что 23 апреля в результате пожара был полностью уничтожен заповедник Эйнот Гиватон (около Реховота). Полностью выгорели 215 дунамов насаждений.
В сообщении управления отмечается, что заповедник был восстановлен и вновь открыт всего два года назад после десяти лет работ. В его восстановление было вложено около 3 миллионов шекелей.
Заповедник Эйнот Гиватон (Гибтон), расположенный в самом сердце южной прибрежной равнины, был известен своей редкой влажной средой обитания, биологическим богатством и экологической значимостью, отмечает Управление природы и парков Израиля.
Каким был заповедник