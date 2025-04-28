В результате пожара был полностью уничтожен заповедник около Реховота

Управление природы и парков Израиля сообщает, что 23 апреля в результате пожара был полностью уничтожен заповедник Эйнот Гиватон (около Реховота). Полностью выгорели 215 дунамов насаждений.

В сообщении управления отмечается, что заповедник был восстановлен и вновь открыт всего два года назад после десяти лет работ. В его восстановление было вложено около 3 миллионов шекелей.

Заповедник Эйнот Гиватон (Гибтон), расположенный в самом сердце южной прибрежной равнины, был известен своей редкой влажной средой обитания, биологическим богатством и экологической значимостью, отмечает Управление природы и парков Израиля.

Каким был заповедник