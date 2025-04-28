ЦАХАЛ опубликовал видео ударов складам ракет "Хизбаллы" в Бейруте

В понедельник, 28 апреля, ЦАХАЛ обнародовал видео, снятое днем ранее во время нанесения самолетами ВВС ударов по складам с высокоточными ракетами "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута. На кадрах виден вторичный взрыв, произошедший в результате детонации складированных ракет.

ЦАХАЛ сообщает, что за последний месяц были атакованы более 50 объектов террористической инфраструктуры по всему Ливану. "Эти удары были нанесены после нарушения договоренностей между Израилем и Ливаном, что представляло угрозу для государства Израиль и для его граждан", – говорится в сообщении.

Отметим, что за час до вчерашней атаки глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей южных пригородов Бейрута, и в частности, района Хадат. "Всем, кто находится в здании, отмеченном на прилагаемой карте красным: вы оказались рядом с объектом "Хизбаллы". Эвакуируйтесь ради собственной безопасности и безопасности ваших родных", – говорилось в сообщении. Ливанские СМИ передавали, что после предупреждения ЦАХАЛа на выездах из Дахии образовались автомобильные пробки.

По данным в ливанских источниках, в результате атак 28 апреля в Бейруте были разрушены не менее пяти зданий.

В прошлый раз ВВС ЦАХАЛа действовали в Бейруте 1 апреля, когда ударом, нанесенным по зданию в Дахии, был ликвидирован Хасан Али Махмуд Бадир – один из командиров подразделения 3900 террористической организации "Хизбалла" и иранского подразделения "Кудс".