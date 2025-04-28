В Израиле введен длительный запрет на костры и мангалы на природе

По распоряжению командования пожарной службы, с сегодняшнего дня, 28 апреля, до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе.

Запрет введен в связи с экстремальными погодными условиями и высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров по всей стране.

Разжигать мангалы можно будет в эти дни исключительно в специально отведенных для этого местах.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 30 апреля, накануне Дня независимости, в стране будет жарко и сухо. 1 мая жара спадет, однако будет солнечно и сухо. В последующие дни ожидается понижение температуры, 4 мая местами дожди, тем не менее запрет на разведение костров и разжигание мангалов будет действовать и в эти дни.

На прошлой неделе были сильные лесные и полевые пожары около Реховота и к северу от Бейт-Шемеша. В результате пожара был полностью уничтожен заповедник Эйнот Гиватон (Гибтон). Полностью выгорели 215 дунамов насаждений. Причинен значительный ущерб лесам в Иудейских холмах – огонь уничтожил около 10 тысяч дунамов естественных рощ, лесов и открытых пространств. В тушении пожара принимали участие наземные группы, пожарная авиация и волонтеры.

Отметим, что многие израильтяне традиционно в День независимости отправляются на природу. При этом разжигание мангалов и приготовление мяса на огне является частью традиции. Зачастую мангалы устанавливают просто в парках и лесах – на этот раз подобные действия запрещены, если не указано, что в этой зоне разжигание мангалов разрешено.