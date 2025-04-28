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Израиль

Нетаниягу не будет присутствовать на части официальных мероприятий Дня Памяти и Дня Независимости

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 апреля 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 20:10
Биньямин Нетаниягу и Ицхак Герцог на праздновании 75-го Дня Независимости Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Биньямин Нетаниягу отменил свое участие в церемонии вручения Премии Израиля, которое состоится в четверг, 1 мая, в международном центре конгрессов "Биньяней а-Ума" в Иерусалиме. Источники сайта Ynet сообщили, что премьер-министр принял это решение, полагая, что его присутствие может спровоцировать акции протеста.

На этой церемонии Биньямин Нетаниягу должен был сидеть рядом с президентом Ицхаком Герцогом, председателем Верховного суда Ицхаком Амитом и министром просвещения Йоавом Кишем.

По информации Ynet, Биньямин Нетаниягу также не будет присутствовать на церемонии зажжения факелов, которой открываются празднования в Израиле Дня Независимости. Его не будет также на церемонии Дня Памяти у Стены Плача, но он должен прийти на церемонию на Горе Герцля в память о павших в войнах Израиля.

В публикации отмечается, что до сих пор глава правительства окончательно не подтвердил, будет ли он присутствовать на традиционной викторине на знание ТАНАХа.

Израиль
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