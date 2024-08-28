Скоростную трассу "Аялон-Цафон" закроют на пять часов для демонтажа моста с указателями

В ночь на четверг, с полуночи до 05:00, скоростная трасса "Аялон-Цафон" (шоссе 20) будет герметично перекрыта на участке от развязки а-Шалом до развязки а-Алаха для проведения работ по демонтажу моста с указателями.

Въезд на трассу "Аялон-Цафон" с развязки а-Шалом будет перекрыт, въезд с развязки а-Алаха будет действовать в обычном режиме.

Изменения внесены в навигационные программы. Компания "Нетивей Аялон", которая проводит работы, просит извинений за неудобства.