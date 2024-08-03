Протестующие перекрыли Аялон-Цафон в Тель-Авиве, полиция пытается их удалить
время публикации: 03 августа 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 22:11
Несмотря на отмену по соображениям безопасности многотысячного митинга, который должен был состояться в субботу вечером на Площади Похищенных в Тель-Авиве, несколько десятков человек все же собрались с плакатами в Тель-Авиве.
Немного попротестовав на обычном месте на улице Каплан, часть протестующих спустилась на скоростную трассу Аялон и перекрыла движение в северном направлении.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024