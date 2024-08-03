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Израиль

Протестующие перекрыли Аялон-Цафон в Тель-Авиве, полиция пытается их удалить

время публикации: 03 августа 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 22:11
Протестующие перекрыли Аялон-Цафон в Тель-Авиве, полиция пытается их удалить
Erik Marmor/Flash90

Несмотря на отмену по соображениям безопасности многотысячного митинга, который должен был состояться в субботу вечером на Площади Похищенных в Тель-Авиве, несколько десятков человек все же собрались с плакатами в Тель-Авиве.

Немного попротестовав на обычном месте на улице Каплан, часть протестующих спустилась на скоростную трассу Аялон и перекрыла движение в северном направлении.

Израиль
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