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13-й канал: Израиль согласился приостановить огонь в секторе Газе. Канцелярия Нетаниягу это отрицает

время публикации: 28 августа 2024 г., 23:26 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 00:10
13-й канал: Израиль согласился приостановить огонь в секторе Газе. Канцелярия Нетаниягу это отрицает
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В среду, 28 августа, 13-й телеканал передал, что Израиль согласился на временное прекращение огня в секторе Газы вне рамок ведущихся переговоров.

Телеканал отмечал, что приостановить боевые действия от Израиля требовал государственный секретарь Энтони Блинкен во время своего последнего визита в регион. Эта передышка необходима для проведения в секторе Газы вакцинации от полиомиелита.

В сообщении 13-го телеканала говорится, что решение было принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу совместно с представителями системы безопасности, и о нем не были проинформированы члены кабинета.

Канцелярия премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что информация, прозвучавшая в эфире 13-го телеканала, не соответствует действительности. "Нет речи о прекращении огня с целю проведения вакцинации от полиомиелита. Принято решение о выделении под эти цели отдельных зон в секторе Газы. Это решение было представлено членам кабинета, и они его одобрили".

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