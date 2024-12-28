"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", утверждает, что в субботу, 28 декабря, вечером, ЦАХАЛ нанес удар по целям в деревнях Маркаба и Кила на юге Ливана.

ЦАХАЛ пока не комментировал эту информацию.

Ранее "Аль-Ахбар" сообщила, что "Хизбалла" "отправляет послания" сторонам, вовлеченным в перемирие с Израилем.

В "посланиях" говорится, что если силы на ливанском юге не смогут остановить "израильскую агрессию", "Хизбалла" примет меры для "защиты Ливана".

"Аль-Ахбар" выражает опасения, что перемирие с Израилем будет нарушено из-за действий ЦАХАЛа в приграничных деревнях.