x
28 февраля 2026
|
последняя новость: 18:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 февраля 2026
|
28 февраля 2026
|
последняя новость: 18:23
28 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сообщения о падении обломков ракет в центре страны. Один легкораненый

Иран
время публикации: 28 февраля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 17:58
Сообщения о падении обломков ракет в центре страны. Один легкораненый
Пресс-служба МАДА

После последних залпов из Ирана поступили сообщения о падении обломков иранских ракет и ракет перехватчиков в Бней-Браке, Тель-Авиве, Рош а-Айне и Кафр-Касеме.

Сообщается об одном легкораненом в Кафр-Касеме. В других местах ограничилось повреждением автомобилей и недвижимого имущества. На местах работают бригады пожарно-спасательных служб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook