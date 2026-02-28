Сообщения о падении обломков ракет в центре страны. Один легкораненый

После последних залпов из Ирана поступили сообщения о падении обломков иранских ракет и ракет перехватчиков в Бней-Браке, Тель-Авиве, Рош а-Айне и Кафр-Касеме.

Сообщается об одном легкораненом в Кафр-Касеме. В других местах ограничилось повреждением автомобилей и недвижимого имущества. На местах работают бригады пожарно-спасательных служб.