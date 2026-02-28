x
28 февраля 2026
Ближний Восток

Европейские источники: КСИР объявил о блокировании Ормузского пролива

КСИР
время публикации: 28 февраля 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 18:02

Корпус стражей Исламской революции объявил о запрете на движение судов через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов глобальной торговли нефтью и газом.

Хотя официального объявления из Тегерана не поступало, представители военно-морской миссии ЕС заявили, что суда получают VHF-сообщения от КСИР с текстом: "Ни одно судно не имеет права прохода через Ормузский пролив".

Ближний Восток
