Европейские источники: КСИР объявил о блокировании Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции объявил о запрете на движение судов через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов глобальной торговли нефтью и газом.

Хотя официального объявления из Тегерана не поступало, представители военно-морской миссии ЕС заявили, что суда получают VHF-сообщения от КСИР с текстом: "Ни одно судно не имеет права прохода через Ормузский пролив".