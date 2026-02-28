КСИР объявил название военной операции против Израиля и США: "Обещание истины 4"

Иранский "Корпус стражей исламской революции" объявил название военной операции против Израиля и США: "Обещание истины 4".

Заявлено, что были атакованы штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне, американские базы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, "а также военные и силовые структуры в самом центре Израиля".

КСИР подчеркивается, что атаки продолжаются.