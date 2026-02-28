КСИР объявил название военной операции против Израиля и США: "Обещание истины 4"
время публикации: 28 февраля 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 12:52
Иранский "Корпус стражей исламской революции" объявил название военной операции против Израиля и США: "Обещание истины 4".
Заявлено, что были атакованы штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне, американские базы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, "а также военные и силовые структуры в самом центре Израиля".
КСИР подчеркивается, что атаки продолжаются.