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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2022 г., 06:58

Снегопад на Хермоне и на других вершинах севера Израиля продолжается

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Снегопад на Хермоне и на других вершинах севера Израиля продолжается

Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. В среду снег выпал в Иерусалиме и окрестностях. В пятницу снег идет на горе Хермон, на некоторых других вершинах Голанских высот и Верхней Галилеи.

- Снежный Иерусалим после зимней бури. Фоторепортаж

Горный курорт Хермон пока закрыт для посетителей. Возможно, он откроется в субботу (сайт курорта Хермон на момент публикации недоступен).


Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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