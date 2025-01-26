МИД Египта выразил протест в связи с планом Трампа о перемещении жителей Газы

В воскресенье, 26 января, министерство иностранных дел Египта распространило заявление, в котором выражен протест против плана президента США Дональда Трампа переместить часть жителей сектора Газы в соседние арабские страны.

"Египет заявляет о своем неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинского народа на землю как путем аннексии его территорий и усиления там поселенческой активности, так и путем эвакуации и перемещения палестинцев на временный или долгосрочный период", – говорится в заявлении.

МИД предупреждает, что ущемление прав палестинского народа угрожает стабильности региона, может привести к расширению зоны конфликта и подрывает шансы на установление мира.

Египет обратился к международному сообществу с призывом начать фактическую реализацию решения о создании двух государств, включая признание государства Палестина на всей "национальной территории".

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One, рассказал о своем видении того, как должна решиться проблема Газы. Он говорил о бедственном положении палестинцев в секторе Газы, о масштабных разрушениях там и о том, что десятки тысяч жителей остались без крова. Он заявил, что часть населения сектора должна быть перемещена в арабские страны, в частности, в Египет и Иорданию. "Что-то должно произойти. – Но сейчас это буквально место сноса (demolition site). Почти все снесено, и там умирают люди... Поэтому я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире, чтобы произошли перемены", – цитируют Трампа СМИ.